Temmuz enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 79,60'a yükseldi. ENAG'a göre ise temmuz enflasyonu yüzde 176,07 oldu. Temmuzun zam şampiyonları listesinde ilk sırada ilaçlar yer aldı.

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  • 03.08.2022 11:05
  • Güncelleme: 03.08.2022 11:05
Temmuz enflasyonu açıklandı

TÜİK 2022 temmuz enflasyonunu açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60 ile 24 yılın zirvesini gördü. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak açıklanmıştı.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Gıda enflasyonu yüzde 94,65 olarak açıklandı.

144 BAŞLIKTAN 128’İNDE ARTIŞ

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TEMMUZDA ZAM ŞAMPİYONU İLAÇ

Temmuzda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık yüzde 18,66 ile ilaçlar oldu. Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler aylık yüzde 16,54’lük artışla ikinci, demiryolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 13,80’lik artışla üçüncü sırada yer aldı.

ENAG’A GÖRE YÜZDE 170
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) tüketici enflasyonunun temmuzda aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 176,04 olduğunu açıkladı. ENAG’a göre E-TÜFE'nin yılın başından itibaren artışı yüzde 80,35 olarak gerçekleşti.

1ha

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