Telefoncu Rıfat Ercan: 'İnternet üzerinden ikinci el cep telefonu alınmamalıdır'

 İkinci el cep telefonu alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Telefoncu Rıfat Ercan, mağdur olmamak için ikinci el cep telefonlarının internet üzerinden değil, yeri belli olan yerlerden alınması gerektiği uyarısında bulundu. 

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  • 29.07.2022 10:17
  • Güncelleme: 29.07.2022 10:17
Telefoncu Rıfat Ercan: 'İnternet üzerinden ikinci el cep telefonu alınmamalıdır'

İkinci el cep telefonu alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Kayseri’de esnaflık yapan telefoncu Rıfat Ercan, internet sitesi üzerinden cep telefonu alımı yapılmaması gerektiğini, bizzat esnaftan alışveriş yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Ercan, “İnternet sitesi üzerinden satış yapanlar değil yeri belli olan esnaflardan ikinci el cep telefonu alışverişi yapılması gerekir. Bu konuda birçok kişi mağdur olarak bize geliyor. İnternet üzerinden ikinci el cep telefonu aldıklarını ve sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Cihazı aldıkları zaman içerisinde ne olduğu bilinmediği için problem olabiliyor. Eğer bizzat görüp alabilecekleri şekilde bir alışveriş yaparlarsa daha mantıklı olacaktır. Çünkü bazı ekipmanlar var ve bunlarla alacağımız cihazın kontrolünü yapabiliyoruz. Hem de cep telefonu aldığımız müşteriden bilgilerini alarak güvenli bir alışveriş sağlıyoruz” diye konuştu.

‘YURTDIŞINDAN GELEN CİHAZLARI TAVSİYE ETMİYORUZ’

Cep telefonu alışverişinde yurtdışından gelen cihazların alınmaması gerektiğini de vurgulayan Ercan, “Sıfır cihaz alırken de aynı şekilde esnaflardan alışveriş yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde esnafa da katkı olacaktır. Büyük esnaf bir şekilde kazanıyor ama küçük esnaflara destek olabiliriz. Cihazlarda, garanti belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Yurtdışından gelen cihazları tavsiye etmiyoruz. Çünkü ülkemize yasal yollarla girmiyor. Genelde faturalı ve evraklı satış yapan iş yerlerinden alışveriş yaparlarsa daha sağlıklı olur. Sıfır cihaz piyasasına bakıldığında ikinci el sektöründe az da olsa canlanma var” şeklinde konuştu.

1ha

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