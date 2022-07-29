Doç. Dr. Ulucan: 'Kalp hastaları sıcak havalarda dışarı çıkmasın'

Havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle kalp hastalarının sıcak havalara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Şeref Ulucan, 'Sıcak havaların en zirvede olduğu saatlerde dışarı çıkmamanızı öneriyorum' dedi.

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  • 29.07.2022 09:59
  • Güncelleme: 29.07.2022 09:59
Doç. Dr. Ulucan: 'Kalp hastaları sıcak havalarda dışarı çıkmasın'

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcakları artış gösterdi. Özellikle kalp ve tansiyon hastaları için, uzmanlar dışarı çıkma konusunda uyarılarda bulunuyor. Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Doç. Dr. Şeref Ulucan : ”Sıcak havaların en zirvede olduğu saatlerde dışarı çıkmamanızı öneriyorum. Yüksek tansiyonu olan hastalar daha normal topluma göre risk altındalar. Özellikle güneşin tepede olduğu, hava sıcaklığının maksimum olduğu dönemlerde mümkünse içeride veya gölgede durmalarını tavsiye ediyoruz. Mutlaka çıkmaları gerekirse, en azından bir şemsiye ya da gölge altında kalmalarını sağlayacak bir şey ile korunmalılar” dedi.
Tansiyon ve kalp hastalarının doktor kontrolünde dışarı çıkmalarını tavsiye eden Doç. Dr. Ulucan: “Vatandaşlara, yanlarına su alarak çıkmalarını öneriyorum. Hastalarımızın özellikle sıvı kayıplarının artışıyla birlikte ilaçlarında belirli bir düzenleme yapılması gerekir. Çünkü tansiyonlarında düşme meydana gelebilir. Tansiyon ve kalp hastaları yaz aylarında sıcaklıkların artışıyla birlikte dışarıda bulunmaları zorunlu ise hekim kontrolünde ve hekimin önerileri doğrultusunda dışarı çıkmalılar” diye konuştu.

1ha

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