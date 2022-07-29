ERÜ Rektörü Çalış, tercih yapacak aday öğrencilere seslendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin başlaması dolayısıyla aday öğrencilere seslendi. Tercih yapacak olan tüm öğrencileri tebrik eden Rektör Çalış, 'Sizleri, öğrenci ve araştırma odaklı anlayışı ile Kayseri'nin gözbebeği Erciyes Üniversitesi Ailesine katılmaya bekliyoruz' dedi.

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  • 29.07.2022 09:54
  • Güncelleme: 29.07.2022 10:03
ERÜ Rektörü Çalış, tercih yapacak aday öğrencilere seslendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin başlaması dolayısıyla aday öğrencilere seslendi. Tercih yapacak olan tüm öğrencileri tebrik eden Rektör Çalış, “Sizleri, öğrenci ve araştırma odaklı anlayışı ile Kayseri’nin gözbebeği Erciyes Üniversitesi Ailesine katılmaya bekliyoruz” dedi.

YKS tercihlerinin başlaması dolayısıyla açıklama yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tercih yapacak olan öğrencilere seslenerek ERÜ’ye davet etti. Açıklamasında ERÜ hakkında bilgiler veren Rektör Çalış, “1978 yılında kurulan ve 44 yıllık geçmişi olan Erciyes Üniversitemiz, köklü gelenekleri ve alanlarında uzman akademisyen kadrosu ile ülkemizin 8. sırada yer alan Araştırma Üniversitelerinden birisidir” dedi. ERÜ’nün Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan 6 üniversite arasında yer aldığının altını çizen Rektör Çalış, ayrıca GreenMetric en çevreci üniversiteler sıralamasında dünya üniversiteleri arasında ilk yüz, Türkiye Üniversiteleri arasında ise üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti.

ERÜ üst yönetimi olarak eğitim, araştırma ve öğrenci odaklı misyona sahip olduklarını belirten Rektör Çalış, “Aday öğrencilerimizi, öğrenci ve araştırma odaklı yönetim anlayışı ile Kayseri’nin gözbebeği Erciyes Üniversitesi ailesine katılmaya bekliyoruz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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