Bosnalı öğrenciler Kayseri'yi geziyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Kardeş Şehir Kayseri Yaz Okulu Projesi çerçevesinde Kayseri'ye gelen Bosna Hersekli öğrenciler, ERSEM'de verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra Kayseri'nin Tarihi yerlerini de geziyor.

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  • 29.07.2022 09:47
  • Güncelleme: 29.07.2022 15:47
Bosnalı öğrenciler Kayseri'yi geziyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Kardeş Şehir Kayseri Yaz Okulu Projesi çerçevesinde Kayseri’ye gelen Bosna Hersekli öğrenciler, ERSEM’de verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra Kayseri’nin Tarihi yerlerini de geziyor.

Bu yıl içinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Türkçe Kompozisyon Yarışması ve Hersek Neretva Kantonu Liselerarası Türkçe Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ile beraber, yaz okulu eğitim programına katılmak üzere Mostar’ın kardeş şehri Kayseri’ye yaz okulu eğitim programına katılmak üzere geldi. Türk Kızılay Kayseri Şubesi’nin misafiri olarak gelen öğrenciler, şehir gezileri çerçevesinde Araştırmacı Yazar Osman Gerçek’in rehberliğinde tarihi yerleri gezme imkanı da buldu. Osman Gerçek’in rehberliğinde Kayseri’nin ilk tarihi Mazaka kenti olarak bilinen Beştepeler Parkı’na giderek Kayseri manzarasını seyreden öğrenciler, Kayseri Evi’ni de ziyaret ederek, kentin tarihi folklorik özelliklerini de tanımış oldu. Gevher Nesibe Şifahanesindeki Selçuklu Uygarlığı Müzesini gezen öğrencilere, Osman Gerçek tarafından kentin Müslümanlaşması ve medeniyetin bu kente yerleşmesiyle ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra Kayseri Kalesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, kale içinde verilen Mehter Takımı konserini hayranlıkla izledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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