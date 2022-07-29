Kuzey Çevreyolu'nda zincirleme kaza
Kayseri'de meydana gelen zincirleme kazada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
- 29.07.2022 09:39
- Güncelleme: 29.07.2022 09:39
Kaza, sabah saatlerinde Erkilet Kuzey Çevreyolu’nda meydana geldi. Otomobil ve kamyonların çarpıştığı zincirleme kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde aksayan trafiğin ekipler tarafından ulaşıma açılması için çalışmalar yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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