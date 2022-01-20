Telefon kaçakçısı 11 kişide 5'i tutuklandı
Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5i tutuklandı.
- 20.01.2022 20:31
- Güncelleme: 20.01.2022 20:31
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 18 Ocak'ta Kayseri merkezli olarak Şırnak ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda gümrük kaçağı 130 cep telefonu ile 5 bin telefon aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
BGC
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