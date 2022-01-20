Baraj gölüne açılan avcılar, mahsur kaldı

Develi ilçesinde ördek avlamak için kendi yaptıkları strafor bot ile baraj gölüne açılan 2 kişi, suyun ortasında mahsur kaldı. Geri dönemeyen avcılar için ekipler harekete geçti. 

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  • 20.01.2022 20:28
  • Güncelleme: 20.01.2022 20:28
Baraj gölüne açılan avcılar, mahsur kaldı

Develi İlçesinde bulunan Yenice Mahallesi’ndeki Gümüşören Barajı’nda G. A. E. ve Z. A. (38) strafordan yaptıkları botla ördek avlamak için baraj gölüne açıldı. İkili rüzgarın da etkisiyle buzlu alana sürüklenerek burada mahsur kaldı. 

Telefonla yardım isteyen avcıların kurtarılması için AFAD Arama Kurtarma Ekibi Jandarma, UMKE, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve av koruma ekipleri harekete geçti. Zodyak bot ile buzlar kırılarak şahıslara ulaşıldı. 

G. A. E. ve Z. A. Bulundukları yerden kurtarılarak kıyıya getirildi. Şahıslar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BGC

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