Kayserispor eksiklere rağmen seriyi sürdürdü

Süper Ligde son yenilgisini sezonun 16'ıncı haftasında Beşiktaş deplasmanında alan Kayserispor daha sonra çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet 3 beraberlikle ayrıldı. Ligde 6 maçtır yenilmeyen sarı kırmızılılar, Başakşehir maçına 8 eksikle çıktı. sakatlıkları bulunan ve hazır olmayan isimler Bernard Mensah, Andrea Mertolacci, Emre Demir, Lionel Carole, Gustavo Campanharo, Dimitrios Kolovetsios ve Mert Çetin ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mame Thiam Başakşehir maçında forma giyemedi. Dün oynanan müsabakada yeni transferlerden sadece Abdulkadir Parmak forma giydi. 8 eksikle çıktığı maçı Uğur Demirok'un golü ile kazanan ve puanını 31'e yükselten Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.