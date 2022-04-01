Tekdenli öğrenciler kahramanlık türküleri ile coştu

Tekden Koleji öğrencileri ve velileri halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın seslendirdiği kahramanlık türküleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

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  • 01.04.2022 17:52
  • Güncelleme: 01.04.2022 18:02
Tekdenli öğrenciler kahramanlık türküleri ile coştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tekden Koleji öğrencileri ve velileri halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı’nın seslendirdiği kahramanlık türküleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Tekden Koleji tarafından düzenlenen ‘bir usta bin çırak’ programının bu ay ki konuğu halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı oldu. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde birbirinden güzel eserleri seslendiren Kabaklı, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesinde konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Biz farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizle ‘bir usta bin çırak’ adı altında farklı farklı alanlardaki otoriteri biz onlarla buluşturuyoruz. Bu sefer bütün velilerimizle de buluşturmak arzusu içinde olduk. Bugün bir müzik ziyafeti olacak. Müzik bizim ruhumu okşuyor ve duygularımızı ortaya çıkarıyor. Bu milletler içinde böyle. Bütün toplumlarda adeta tarihten süzülüp gelen türküler vardır. Milletlerin, toplumların hüzünlerini, sevinçlerini, coşkularını ortaya koyan, bizi de halen coşturan eserlerdir. Bu yüzden çok önemlidir. Bizim Türk müziği de dünya müzik otoriterlerine göre en üst seviye müziklerdendir. Bunu herkes kabul ediyor. Bizde böyle olduğunu biliyoruz. O yüzden ilgimiz çok fazla” ifadelerini kullandı.

Konsere İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Tekden Koleji Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan ve Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü GÖksel Orhan da katıldı.

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İHA

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