Rektör Karamustafa'dan 'Ramazan Ayı' Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Ramazan’ın bereketine ve manevi iklimine değinen Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle; "Bir Ramazan’a daha kavuşmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz. On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayı, huzur, bereket, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Bu mübarek ayın feyzi, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğrencilerimiz, üniversite mensuplarımız olmak üzere, Milletimizin ve Tüm İslam Aleminin Ramazan’ını tebrik ediyorum.”