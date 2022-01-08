Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi

Tekden Ortaokulu tarafından düzenlenen Tekden Giriş Sınavı'na öğrenciler ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

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  • 08.01.2022 14:42
  • Güncelleme: 08.01.2022 15:08
Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tekden Ortaokulu tarafından düzenlenen Tekden Giriş Sınavı’na öğrenciler ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

Tekden Ortaokulu’nda düzenlenen sınava girmek isteyen öğrenciler, velileri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda yoğun kalabalık oluşturdu.

Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, “Çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Tekden Eğitim Kurumlarının 17’inci eğitim öğretim yılına hazırlık yapıyoruz. Kayseri’nin yoğun ilgisiyle iki kampüsümüzde bütün sınıflarımızı doldurmak suretiyle Tekden’e girişi sınavını icra ediyoruz. Şuanda 4’üncü sınıflarımız sınav oluyorlar. 5, 6. Ve 7’inci sınıflarımızda bugün sınav olacaklar. Yaklaşık 2 bin 500 civarında öğrenciyi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri’nin gösterdiği teveccühe teşekkür ederiz.

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İHA

Kayseri Gündem
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