Sivasspor-Trabzonspor maçının bilet satışı başladı

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

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  • 08.01.2022 14:14
  • Güncelleme: 08.01.2022 14:14
Sivasspor-Trabzonspor maçının bilet satışı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribünü: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

İHA

Kayseri Gündem
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