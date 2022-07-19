Tavlusun ve Fatih Mahallesinde asfalt ve parke çalışmaları

Asfalt, parke ve yol yenileme çalışmasına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, güvenli ve konforlu ulaşım için çalıştıklarını belirtti.

PAYLAŞ
  • 19.07.2022 11:25
  • Güncelleme: 19.07.2022 12:46
Tavlusun ve Fatih Mahallesinde asfalt ve parke çalışmaları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asfalt, parke ve yol yenileme çalışmasına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, güvenli ve konforlu ulaşım için çalıştıklarını belirtti.

Tavlusun ve Fatih Mahallesinde bağlantı yolları yapmak için yeni yollar yaptıklarını, çalışma yapılan bölgelerin çehresinin değiştiğini vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu; "İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Deforme olan parke taşları yenileriyle değiştirilirken, yeni açılan yollar ile alt yapısı tamamlanan yollarda da, kilitli beton parke taşı döşemesi gerçekleştiriliyor. İlçemizde şehir estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için gayretle çalışıyoruz. Bu çerçevede Tavlusun ve Fatih Mahallesinde bağlantı yolları yaptık. Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte üstyapı için de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin de yoğun bir mesai harcıyor. Yaklaşık 1 kilometreye yakın uzunluğu 10 metre genişliği olan yolumuza 900 ton sıcak asfalt kullandık. Ayrıca 2 bin ton alt yapı malzemesi kullanılarak 3 bin 200 metre bordur ve 2 bin 500 metrekare parke yaptık. Yolumuz daha nitelikli ve kullanışlı hale geldi. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şeker'den çalışanlarına üçüncü zam

Kayseri Şeker’den çalışanlarına üçüncü zam

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı büyük açılışa davet

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı büyük açılışa davet

Kayseri'de 'YKS' sevinci

Kayseri'de 'YKS' sevinci

Bahçelievler Esnaf TOKİ'de dere alanı yenileniyor

Bahçelievler Esnaf TOKİ'de dere alanı yenileniyor

Tavlusun ve Fatih Mahallesinde asfalt ve parke çalışmaları

Tavlusun ve Fatih Mahallesinde asfalt ve parke çalışmaları

İSO İkinci 500 listesinde 13 Kayseri firması yer aldı

İSO İkinci 500 listesinde 13 Kayseri firması yer aldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AGÜ 5. mezuniyet törenine Abdullah Gül de katılacak

AGÜ 5. mezuniyet törenine Abdullah Gül de katılacak

Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı büyük açılışa davet etti

Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı büyük açılışa davet etti

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, İSO İkinci 500 Listesi'nde yer alan 13 kayseri firmasını tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, İSO İkinci 500 Listesi'nde yer alan 13 kayseri firmasını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz Kayseri'de gazete sahipleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz Kayseri'de gazete sahipleriyle buluştu

Kocasinan'dan dev yatırım atağı

Kocasinan'dan dev yatırım atağı

Kayseri şehidini uğurladı

Kayseri şehidini uğurladı

Kayserispor şut çalıştı

Kayserispor şut çalıştı