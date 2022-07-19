Zincidere Göleti adım adım

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Zincidere'de bulunan ve tamamlandığında sadece Talas'ın değil şehrin yeni gözdesi haline gelecek olan Zincidere Göleti'nde incelemelerde bulundu.

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  • 19.07.2022 11:22
  • Güncelleme: 19.07.2022 12:45
Zincidere Göleti adım adım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Zincidere’de bulunan ve tamamlandığında sadece Talas’ın değil şehrin yeni gözdesi haline gelecek olan Zincidere Göleti’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Yalçın’ın önemli projeleri arasında bulunan Zincidere Göleti Mesire Alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeme içme mekanları, sosyal tesis ve gölet ortasına kanatlı hayvanlar için bir ada çalışması devam eden alanda ayrıca yol ve çevre düzenleme işlemleri sürüyor. Kaymakam Dönmez ile birlikte bölgeye gelen Başkan Yalçın burada devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kısa süre içerisinde kullanıma açılmasının hedeflendiği mesire alanı, 19 bin metrekare su yüzeyi ve çevresinde 37 bin metrekarelik alanıyla birlikte toplamda 56 bin metrekarelik alanı kapsayan projeden oluşuyor.

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İHA

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