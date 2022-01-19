Tatili fırsat bilen öğrenciler karın keyfini çıkardı

Kayseri'de okulların kar tatili olmasını fırsat bilen çocuklar, tatil gününde karın keyfini doyasına çıkardı. Talas'ın Erciyes'i olarak bilinen Rıfat Yıldırım Parkı kaymak isteyen öğrencilerle doldu taştı. Çocuklar için eğlenceye dönen kar, bazı vatandaşlar içinse çileye döndü.

PAYLAŞ
  • 19.01.2022 13:35
  • Güncelleme: 19.01.2022 13:38
Tatili fırsat bilen öğrenciler karın keyfini çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar tatil edilmişti. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler evlerine en yakın tepelere giderek kayarak eğlendiler. Bazı çocuklar kartopu savaşı yaparken bazıları da kardan kaleler yaptı. Tepelerden kayan çocuklar ufak çaplı kazalar yaşasalar da eğlenmekten geri kalmıyor.

Kar yağışından sonra okulların tatil edilmesiyle birlikte Talas’a kaymaya geldiklerini belirten lise öğrencisi Mahmut Türksoy, “Uzun süredir arkadaşlarımızla birlikte bu kar yağışını bekliyorduk. Aslında bizim evimiz Fevziçakmak’ta ama burayı çok sevdiğimiz için abim bizi buraya getirdi. Ben buradan belediyeye de seslenmek istiyorum. Her sene kar yağdığı zaman buraya birçok kişi kaymaya geliyor. Bence buranın daha farklı bir şekilde restore edilip güzelleştirilmesi gerekiyor” diye konuştu. 

Kar çocuklar için eğlenceye dönerken, bazı araç sürücüleri içinse çileye dönüştü. Sürücüler, soğuk nedeniyle çalışmayan araçlarını, iterek hareket ettirmeye çalıştı.

BGC

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hastahane yeni birimlerinin açılışını yaptı

Hastahane yeni birimlerinin açılışını yaptı

Ördek avlarken barajda mahsur kaldılar

Ördek avlarken barajda mahsur kaldılar

Akmermer: 'Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk'

Akmermer: 'Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk'

Jeoloji Mühendisi Özdemir: 'Sarıoğlan depremi beklenen bir depremdi'

Jeoloji Mühendisi Özdemir: 'Sarıoğlan depremi beklenen bir depremdi'

Adliye önünde vurulan Gökhan Özcan hayatını kaybetti

Adliye önünde vurulan Gökhan Özcan hayatını kaybetti

Kayserili raketler milli takım kampında

Kayserili raketler milli takım kampında

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üşüyen yavruyu montunun arasında ısıtan gençten örnek davranış

Üşüyen yavruyu montunun arasında ısıtan gençten örnek davranış

Başkan Büyükkılıç'tan Milli Eğitim ve Emniyet'e ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Milli Eğitim ve Emniyet'e ziyaret

DAHA FAZLA
Yaptıkları strafor botla barajda buzlar arasında mahsur kaldılar

Yaptıkları strafor botla barajda buzlar arasında mahsur kaldılar

SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının saati değişti

SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının saati değişti

Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı

Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı

Motorinden sonra benzine de zam bekleniyor

Motorinden sonra benzine de zam bekleniyor

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi

Çocukların 'Beleştepe'de kar keyfi