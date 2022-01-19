Tatili fırsat bilen öğrenciler karın keyfini çıkardı

Kayseri’de dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar tatil edilmişti. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler evlerine en yakın tepelere giderek kayarak eğlendiler. Bazı çocuklar kartopu savaşı yaparken bazıları da kardan kaleler yaptı. Tepelerden kayan çocuklar ufak çaplı kazalar yaşasalar da eğlenmekten geri kalmıyor.

Kar yağışından sonra okulların tatil edilmesiyle birlikte Talas’a kaymaya geldiklerini belirten lise öğrencisi Mahmut Türksoy, “Uzun süredir arkadaşlarımızla birlikte bu kar yağışını bekliyorduk. Aslında bizim evimiz Fevziçakmak’ta ama burayı çok sevdiğimiz için abim bizi buraya getirdi. Ben buradan belediyeye de seslenmek istiyorum. Her sene kar yağdığı zaman buraya birçok kişi kaymaya geliyor. Bence buranın daha farklı bir şekilde restore edilip güzelleştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kar çocuklar için eğlenceye dönerken, bazı araç sürücüleri içinse çileye dönüştü. Sürücüler, soğuk nedeniyle çalışmayan araçlarını, iterek hareket ettirmeye çalıştı.