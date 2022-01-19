Jeoloji Mühendisi Özdemir: 'Sarıoğlan depremi beklenen bir depremdi'

Kayseri’de 3 fay hattı bulunduğunu belirten Özdemir, “Bunlar büyük deprem üretebilecek faylardır” uyarısında bulundu.

Önceki gece merkez üstü Sarıoğlan ilçesi olan 4,9 şiddetinde meydana gelen depremin yankıları devam ediyor. Yüzeye yakın bir noktada meydana gelen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar depremin sarsıntısını yüksek düzeyde hissetti. Sarıoğlan’da bazı ikametlerde çatlaklar oluşurken kırsal bölgelerde de yıkılan ahırlar oldu.

Uzmanlar, Sarıoğlan depreminin aslında beklenen bir doğa olayı olduğunu ifade ediyor. Depremi oluşturan fay hattı hakkında bilgi veren Jeoloji Mühendisi Mustafa Umut Özdemir, “Şuan ki kırılan fayın üretebileceği depremlerden bir tanesiydi. Üretme kabiliyeti 4,5 ve 5,5 arasındaki şiddete ulaşabilecek bir faydı ama şu anda kırıldı. Kayseri’de büyük deprem üretebilecek faylarımızda var. Bu faylar inşallah büyük depremler üretmeden küçük depremler şeklinde enerjisini çıkartır. Kimseye zarar gelmeden yaşamımıza devam ederiz” dedi.

‘KAYSERİ’DE 3 TANE FAY HATTI BULUNUYOR’

Kayseri’de bulunan fay hatlarının yüksek deprem üretme kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisi Mustafa Umut Özdemir, “Kayseri’de 3 tane fay hattımız bulunuyor. Erkilet fayı, Ecemiş fay hattının alt kuşağı ve Erciyes fay hattımız. Bu 3 fay hattı da Kayseri’nin içerisinden geçiyor. 3 fay hattı da deprem üretmeye müsait fay hatları ve gerekli tedbir alınmazsa bu fay hatları kırıldığında can kaybına neden olabilecek fay hatları. Erkilet fayı diğer iki fay hattına göre doğrultu atılımlı olduğu için yapısından dolayı yüksek şiddetli deprem üretmez ama o bile güvenliksiz ve emniyetsiz binada can kaybına neden olur” şeklinde konuştu.

‘GEÇMİŞTE ÇOK YÜKSEK VE ŞİDDETLİ DEPREMLER YAŞANMIŞ’

Kayseri'de geçmişte büyük depremler olduğunu anımsatan Özdemir, “Ecemiş fayı, Bitlis, Bingöl’den başlayıp Adana’ya kadar uzanan bir fay. Ceyhan depremi olmuştu. Bitlis ve Bingöl civarında da yüksek depremler üretme kabiliyetine yüksek bir fay. Kayseri’de de geçmişte üretmiş şimdi de üretebilir ama tarihsel olarak bilgilerine tam erişemediğimiz için insanların yaşadığı dönemlerde olmadığı için tam şiddeti belirlenmeyen depremler. Ama Geçmişte çok yüksek ve şiddetli depremler yaşanmış” diye konuştu.

‘ERCİYES DAĞI’NIN FAALİYETE GEÇME İHTİMALİ VAR’

Aksaray ve Niğde arasında bulunan sönmüş yanardağ Hasan Dağı’nda yıllardır gaz çıkışının devam ettiğini belirten Jeoloji Mühendisi Mustafa Umut Özdemir, aynı şekilde sönmüş yanardağa Erciyes’in de faaliyete geçme ihtimali olduğunu söyledi. Erciyes’in yakın zamanda patlama ihtimali olmadığını da vurgulayan Özdemir, "Hasan Dağı Aksaray ve Niğde arasında. Burada yıllarda beri gaz çıkışı devam ediyor. En son milattan önce 200’lü yıllarda patlamış o dönemden beri gaz çıkışı devam eden bir yanar dağımız. Bu gaz çıkışının olması dağın patlayacağı anlamına gelmiyor. Erciyes ise yıllardır hiçbir faaliyet göstermiyor. Türkiye’deki depremler, Avrupa ve Asya platformunun ve Arap platformunun bizim bulunduğumuz kıtayı sıkıştırmasıyla oluşuyor. Bu sismik aktivitelerin bir gün daha sıkıştırıp belli bir noktaya geldiğinde bu sismik aktiviteler daha da artabilir. Daha da arttığı zaman Erciyes Dağı ve Hasan Dağının yeniden faaliyete geçme olasılığı var. Patlayabilir ama bizim bunu göreceğimizi zannetmiyorum. Belki bin yıl belki de 2 bin yıl sonra belki de 100 bin yıl sonra faaliyete geçer biz bunu göremeyiz " ifadelerini kullandı.

