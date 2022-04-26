Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin Kayseri'deki çiftçilere 2 milyar TL destek sağlandığını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 26.04.2022 13:43
  • Güncelleme: 26.04.2022 14:18
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; Kayseri’deki çiftçilere 2 milyar TL destek sağlandığını açıkladı.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Şahin, ülkede hayvancılığın ayakta kalabilmesinin tek yolunun kendi kaba yemini üretebilmesi olduğunu söyleyerek; "Türkiye’deki hayvancılığın ayakta durabilmesi için tek yolu var; kendi kaba yemimizi kendimiz karşılamamız. Bir hayvancılık işletmesi kendi kaba yemini karşılayamıyorsa para kazanabilme ihtimali çok zor. Aksaray’dan 1 liraya yonca aldığınızı varsayarsan, 1 lira da nakliyeye veriyorsunuz. Şimdi hayvana vereceğiniz şeye kendi değeri kadar nakliyeye vermek ticareti bilen bir şehir için yapılmaması gereken işlemlerden bir tanesi" dedi.

Çiftçilerin devlet desteğinden yararlanmak için resmi kiralama yapıp Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Şahin; "Resmi bir sözleşme yapılması lazım. sözlü akit ile olduğu zaman devletin bunu görebilme şansı yok. Dolayısıyla mülk sahibi kimse destek ona doğru gider. ÇKS kaydı olmalı. Bizim için önemli olan desteği verebilmemiz için ÇKS kaydının sizin üzerinizde olması lazım. Devlet olarak diyoruz ki mülk sahibi kimse para ona gidiyor. O yüzden tohum işini desteklemeye çalışıyoruz. Nakdi destekleri ayni desteklere çevirdiğimizde inanın üreticiler daha mutlu olacak. Devlet babadır, kimsenin bir şey kaçırmasına göz yummaz, gereğini yerine getirir. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde desteklemelerle alakalı yeni bir yapılanmayla sahadaki serzenişlerin önüne geçileceği konusunda ümitvarım. Çünkü üretim planlayabilmemiz de bundan geçiyor" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi mesajı

Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Göz tedavisinde yeni yöntem

Göz tedavisinde yeni yöntem

Büyükkılıç: 'Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilelim'

Büyükkılıç: 'Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilelim'

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'

Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

İncesu Belediyesi'nden mezarlıklarda bayram temizliği

İncesu Belediyesi’nden mezarlıklarda bayram temizliği

Kayseri'de afet bilinci artırılıyor

Kayseri'de afet bilinci artırılıyor