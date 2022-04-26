İncesu Belediyesi'nden mezarlıklarda bayram temizliği

İncesu Belediyesi, rutin temizliğin yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. 

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  • 26.04.2022 12:55
  • Güncelleme: 26.04.2022 12:55
İncesu Belediyesi'nden mezarlıklarda bayram temizliği

İncesu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin ilçe genelinde boş araziler ve mezarlıklarda bakım, temizlik ile haşerelere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor. Bayram öncesi ekipler, mezarlıkların yollarını süpürme ve arazöz araçlarla temizliği ile yıkama çalışmalarını sıklaştırdı. Mezarlıklardaki çöpler toplanarak, büyüyen otlar kesildi. 

Vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmesi için olağan gayretle çalıştıklarını ifade eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçe sakinlerinin Ramazan bayramını daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

1ha

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