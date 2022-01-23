Tarihi Yeşilhisar Hamamı’nın turizme kazandırılması bekleniyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve Osmanlı döneminden bugüne kadar tarihi yapısını korumuş Yeşilhisar Hamamı, bakımsızlık nedeniyle yıkılmayla karşı karşıya. Kendi kaderine terk edilmiş olan tarihi hamam, 1700’lü yılların sonlarında inşa edilmiş. Uzun yıllar insanlar temizlenmek için buradan istifade etmiş. Ancak günümüzdeki hali tarihçileri ve bölge insanının üzüyor.

Tarihi hamamın tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini belirten Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, eserin bir an önce restore edilmesi gerektiğini vurguladı. KAYTİD Başkanı Sarıçam yetkililere seslenerek, “Bu hamam 1700’lü yılların sonlarına doğru inşa edilmiş. Osmanlı döneminde vatandaşlar burada yıkanmış, temizlenmiş. Bunlar o zamanda yapılmış ama şu an burası hala kapalı. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu hamamı turizme kazandırabiliriz. Osmanlı döneminde yapılan, tarihe imzasını atmış hamamımızın turizme kazandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

“YEŞİLHİSAR KAPADOKYA’NIN DOĞU KAPISIDIR”

Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişi olduğunu vurgulayan Sarıçam, Yeşilhisar ilçesinin de Kapadokya’nın doğu kapısı olduğunu söyledi. Bu nedenle Yeşilhisar’da çok fazla tarihi eser bulunduğunu anlatan Sarıçam, “Müzelerimizle, kiliselerimizle, örenyerlerimizle görülmesi gereken yerlerden birisi. Yeşilhisar’ın en büyük sıkıntısı tanıtım eksiliğinin olmasıdır. Yeşilhisar’a herkes gelsin, görsün. Kayseri’nin güzide ilçelerinden bir tanesidir. Soğanlı Mahallesi il kültür müdürlüğümüzün ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından dolayı turizme açılmış bir durumda. Merkezde var olan eserler ise, gün yüzüne çıkmamış durumda. Eğer merkezdeki eserler gün yüzüne çıkarsa, turizme kazandırılırsa herkes burayı gezip göremeye gelebilir” ifadelerini kullandı.

‘YEŞİLHİSAR HAMAMI TARİHÇESİ’

Yeşilhisar Hamamının 17. yüzyılın sonu veya 18. yüzyılın başı gibi inşa edildiği tahmin ediliyor. Kesme taşlardan inşa edilen hamam, dikdörtgen planlıdır. Üzeri bir büyük, altı küçük kubbe ile örtülü hamam İncesu Kervansaray ile benzer dönemsel özellikler taşımaktadır. Hamamda sonradan büyük ölçüde değişiklikler yapılmış ve eserin orijinal yapısı bozulmuştur. Hamama sonradan açılan batı kısmındaki kapıdan girilmekte. Üzeri 3 kubbe ile örtülü soyunma kısmına geçilmekte ve kuzey yönündeki bir kapı ile de üzeri sekizgen kasnak üzerine oturmuş kubbe ile örtülü sıcaklık kısmına girilmektedir. Külhan kısmı ise kuzey yöndedir. Hamamın kuzeydoğu ve doğu cephesinde dükkanlar eklenmesi sırasında bu kısmında büyük değişiklik yapılmış.