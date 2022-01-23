Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: 'Kültepe'de liberal bir yapı vardı'

Radyo Radar’da Prof. Dr. Osman Özsoy moderatörlüğünde yapılan "Dün, Bugün, Yarın Kayseri" programına katılan Kültepe Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Kültepe kazı alanı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerden, Roma ve Helenistik dönemlerde hakim olanların sözünün geçmesine karşın, Kültepe'de ekonomik sistemin liberal olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

Kulakoğlu, "Kültepe denilince günümüzden 4000 sene öncesinde Asurlu tüccarların geldiği dönemi anımsıyoruz. Aslında Kültepe sadece bu kadarla sınırlı değil. Kültepe'de liberal bir yapı var. Kral da ticaretin içine giriyor. O da normal bir vatandaş gibi mal alıp mal satabiliyor, ya da parasını bastırıp kumaşını alıyor. Hiçbir şekilde 'ben kralım, verin bana bunu' diyemiyor. Roma veya Helenistik dönemde olduğu gibi ağanın, komutanın lafı geçerli değil" diye konuştu.