Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil eden takımlardan Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için bugün Antalya'da kampa girdi.

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  • 14.01.2022 18:01
  • Güncelleme: 14.01.2022 18:01
Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi


Bölgesel Amatör Lig'de 3'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında 9'da 9 yapan Talasgücü Belediyespor, sezonun ikinci yarısı için kampa girdi. Antalya kampı öncesi açıklamada bulunan Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, "Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına pazartesi günü başlamıştık. Bugün itibariyle de Antalya'da sezonun ikinci yarısı için kampımız başladı. Sezonun ilk yarısı bizim için çok güzel geçti. 9'da 9 yaptık. İkinci yarıda bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Sağ olsun onursal başkanımız bize her zaman destek veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu takımı 3'üncü Lig'e çıkartmak. Onun mücadelesini vereceğiz" dedi.

BGC

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