Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıyan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'Pandemi döneminin en büyük kahramanları şüphesiz sağlık çalışanlarıdır, ancak sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını alamamaktadır' ifadelerini kullandı

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  • 14.01.2022 17:34
  • Güncelleme: 14.01.2022 17:34
Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: 8 BİN DOKTOR YURT DIŞINA GİTMEYE HAZIRLANIYOR!

-SON İKİ YILDA 3 BİN DOKTOR YURT DIŞINA ÇALIŞMAK İÇİN GİTTİ

-BU DURUMA ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMALI

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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, son iki yılda 3 bin doktorun yurt dışına çalışmaya gittiğini belirterek, "Yaklaşık 8 bin doktor da yurt dışına gitmek için hazırlık yapıyor. Bu duruma acilen çözüm bulunmalıdır. Aksi hâlde kendimizi emanet edecek Türk hekimi bulamayacağız" dedi.

 Milletvekili Ataş, "Üniversiteye dereceyle girmiş, altı yıl tıp eğitimi almış bir asistan doktorun aldığı maaş tüm ekler dâhil 7.500 liradır. Üstelik maaşlarının sadece 4.300 liralık kısmı emekliliğe yansımaktadır. Ağır çalışma koşulları altında çalışan, mesai saatlerinde hasta bakıp, mesai saatleri dışında da akademik çalışmalar yapan asistan doktorlar, uzman doktor olduğunda da 8.500 liraya çalışıyor. Çalıştığı süreler göz önüne alındığında aldıkları maaş saatlik olarak Türkiye'nin en düşük ücretidir" diye konuştu.

YAKLAŞIK 8 BİN DOKTOR DA YURT DIŞINA GİTMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Son yıllarda doktorların yurt dışına gitmesine de dikkat çeken Ataş, AKP iktidarını uyardı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bu nedenlerle son iki yılda 3 bin doktor yurt dışına çalışmak için gitti. Yaklaşık 8 bin doktor da yurt dışına gitmek için hazırlık yapıyor. Bu duruma acilen çözüm bulunmalıdır. Aksi hâlde kendimizi emanet edecek Türk hekimi bulamayacağız" dedi.

Kurumsal Haber

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