Talas'ta yılın ilk meclis toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda ilk olarak mecliste bulunan partilerin grup başkanvekilleri 2021 yılına dair düşüncelerini aktardı.

AK Parti adına söz alan Belediye Meclis üyesi Ragıp Dost, Talas’ın görmediği güzellikleri gördüğüne dikkat çekerek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür ederken, MHP Grup Başkanvekili Murat İlhan da meclisteki tüm partilerin uyum içerisinde çalışmasıyla Talas Belediyesi’nin birçok metropol belediyesinin altından kalkamayacağı işlere imza attığına vurgu yaptı.

İyi Parti adına söz alan Mustafa Özaşır da meclisteki uyumlu çalışmaya dikkat çekerek, “Her anlamda muhalefet-iktidar ayrımı olmadan tabiri caizse sözümüze kıymet veriliyor ve yerine getirilmeye çalışılıyor, bunun için teşekkür ederim. Muhalefet olarak da Talas’ın iyiliğine yapılacak her türlü işlerde destek vermeye devam edeceğiz” diye görüşlerini aktarırken, CHP Grup Başkanvekili Ahmet Yörenç de pandemiden dolayı zor bir yılın geride kaldığını belirterek sosyal yardımlar konusunda biraz daha fazla durulması gerektiğine işaret etti.

KARARLARIN YÜZDE 84’Ü OYBİRLİĞİ İLE

Gündem maddelerine geçilmeden 2021 yılında alınan kararlara dikkat çeken Başkan Yalçın, bütün partilerin mecliste uyum içerisinde çalıştıklarını kaydederek, “Meclisimiz geçen yıl 174 karar aldı. Bunların 146’sı oy birliği ile geçti. Talas’ın gelişimi için emeğini esirgemeyen ve uyum içerisinde çalışan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra geçilen gündem maddelerinde ilk olarak Denetim Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Ragıp Dost, Alaeddin Canipek, Yüksel Sungur ve Mustafa Özaşır denetim komisyonu üyesi olarak belirlendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının da görüşüp karara bağlandığı meclis toplantısında ayrıca Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye olunması da kabul edildi. Bununla birlikte yapılan oylama sonucunda Talas Belediyesi’ni Çağrı Daşan ve Kerem Özden’in asıl üye, Suat Erdoğan’ın yedek üye olarak temsil etmesi karara bağlandı.

MİLLET BAHÇESİ’NİN ADI ‘DEVLET BAHÇELİ MİLLET BAHÇESİ’ OLDU

Öte yandan meclis toplantısında alınan kararla Talas Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan ve yapımı devam eden millet bahçesine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adı verildi. Yapılan oylama sonucunda millet bahçesinin adı ‘Devlet Bahçeli Millet Bahçesi’ olarak kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt isminin bir parka verilmesi talebi de görüşülerek kabul edildi.

