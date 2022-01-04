Berna Gözbaşı: 'Kaliteli bir kadromuz var'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade ederek ligin ikinci yarısında başarı çıtasının yükseleceğine inandığını söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Günahıyla sevabıyla bir sezonun daha yarısını tamamladık. 19 maçlık seride 24 puan fena değil ama hepimiz biliyoruz ki bu puanların çok daha fazlasını yapabilirdik. Yalnız şu çok net kaliteli bir kadromuz, gecesini gündüzüne katan teknik yönetimimiz, genç ağırlıklı dinamik bir yönetim kurulumuz, maddi imkanlarımız, tesislerimiz, alt yapımız, tabiki her şeyimiz büyük bir taraftar kitlemiz var. Ve biz ikinci yarı bu gücümüzle kaybettiklerimizi telafi edeceğiz" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Bu yıl Yukatel Kayserispor, son 2 sezonun çok üstünde bir değerde. Evet, şanssızlıkları yenebilseydik belki şu an zirve hesapları bile yapıyor olabilirdik. Ama o günler de gelecek. Bu büyük taraftar şunu çok iyi bilsin ki biz nasıl bu takımı elbirliği ile ipten çektiysek, alt yapısıyla, oturmuş kadro üzerine bina edilecek nokta transferlerle gelecek sezonlar Avrupa’da boy gösterecek bir takım mutlaka kuracağız. Bunun için elbette profesyonel, bir sistem kurmak için gece gündüz çalışıyor, gerekirse bunun kavgasını bizzat veriyorum. Siz rahat olun, güvenin, desteğinizi asla esirgemeyin ve güzel günlerin uzak olmadığını bilin" cümleleri kurdu.