Talas'ta sürekli kalite için sürekli eğitim

Talas Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl düzenliği Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) eğitimi başladı. Beş gün sürecek eğitimlerde katılımcılara KYS sertifikası verilecek.

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  • 23.05.2022 13:29
  • Güncelleme: 23.05.2022 13:50
Talas'ta sürekli kalite için sürekli eğitim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl düzenliği Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) eğitimi başladı. Beş gün sürecek eğitimlerde katılımcılara KYS sertifikası verilecek.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan eğitimin açılış toplantısına Talas Belediye Başkanvekili Hami Türkyar, Başkan Yardımcıları Ali Küçükoğlu ve Koray Kök, birimlerde görevli kalite yönetim sistemiyle ilgili personel katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya eğitimle ilgili bilgiler vererek, “Belediyemizde 2005 yılında başlayan süreçte 2006’dan itibaren Kalite Yönetim Sistemi uygulanmakta. Çeşitli eğitimler düzenleniyor ancak kalite ile ilgili eğitimlere ayrı önem veriyoruz. Her yıl iki kez TSE tarafından tetkikler gerçekleştiriyor. Temmuz ayı içinde tekrar tetkik olacak. Tetkikten önce bilgilerimizi güncellemek adına TSE’den eğitim talep etmiştik. Aysel hanım bu nedenle bizimle beraber. Beş gün boyunca eğitim sürecek.” dedi.

Daha sonra konuşan Talas Belediye Başkanvekili Hami Türkyar ise, Talas Belediyesi’nde 15 yıldır kaliteli hizmet için çalışıldığını belirterek, “Bilgi ve birikimleri, değişen ve gelişen şartların değerlendirilmesi ve kalitenin sürdürebilir hale gelmesi için her yıl bu eğitimi düzenlemekteyiz. Bu çerçevede TSE Bölge Müdürlüğümüze ve Aysel hanıma çok teşekkür ediyoruz. Katılan personele teşekkür ediyor, eğitimin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından TSE’de görevli Dr. Makine Mühendisi Aysel Engin tarafından Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verilmeye başlandı.

Beş gün boyunca devam edecek eğitim programında katılan personele Kalite Yönetim Standardı ile bilgilerin sonunda sertifika verilecek.

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İHA

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