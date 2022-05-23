Final maçını Halil Umut Meler yönetecek

Perşembe günü Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek.

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  • 23.05.2022 12:42
  • Güncelleme: 23.05.2022 12:42
Final maçını Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan Türkiye Kupası Finali’ni yönetecek hakem açıklandı. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası Finali’ni Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası Finali saat 20.45’de başlayacak.
 

1ha

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