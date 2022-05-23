Kasetçi Fatih Yumuk: 'Plaklara gençlerden yoğun ilgi var'

Kayseri halkının nostaljiyi sevdiğini söyleyen Fatih Yumuk, kaset üretiminin bittiğini, ancak plak üretiminin yeniden başladığını vurguladı. Nostalji olarak daha çok plak satışı yaptıklarını ifade eden Yumuk, eski ürünlere ilginin kendilerini de memnun ettiğini dile getirdi. Yumuk, “Kaset koleksiyonu yapan ve aynı kaseti 15 defa alanlar var. Bu insanların zevki, nostalji başka bir şey. Müşterilerimiz, 20 ila 45 yaş aralığında olmakla beraber, gençlerden daha büyük bir ilgi var. Son zamanlarda filminin de çıktığı için Bergen’e yoğunlaşıldı. Onun dışında Neşet Ertaş, Müslüm Gürses ürünleri ağırlıkta satılıyor. Ayrıca yeni dönem sanatçıların da plakları çıktığından beri alıcılarıyla buluşuyor” dedi.

‘ESKİ PLAKLAR DAHA PAHALI’

Plak fiyatlarını, albüm değeri ve sanatçısına göre değiştiğini belirten Yumuk, eski yapım plakların daha pahalı olduğunu söyledi. Fiyatlar hakkında bilgi veren Yumuk, “Şu anda plaklar, 200 ila 300 lira arasında satılıyor. Kasetlerin ise üretimi bittiği için aynı koşullar geçerli olarak 50 liradan başlayarak 200 lirayı buluyor. Kullanılmış kaset ve plakları da alıyoruz. Her yeni mal aldığımızda fiyatlar artıyor, dolar endeksli olduğu için bunların da fiyatları yükseliyor. Eski, ufak plaklarımız var. Tek plakta iki şarkı oluyor. Eski plaklar, daha nostaljik ürünler olduğu için fiyatları da daha fazla oluyor” ifadelerine yer verdi.

Müziğin ayrı bir zevk ve sürekli yenilendiğini belirten Yumuk, bu nedenle sektörün sürekli canlı olduğunu sözlerine ekledi.