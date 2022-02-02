Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez üç hafta önce Mevlana Mahalle Meydanında başlatılan 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulaması vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sürüyor.

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  • 02.02.2022 15:41
  • Güncelleme: 02.02.2022 16:48
Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez üç hafta önce Mevlana Mahalle Meydanında başlatılan “Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa” uygulaması vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sürüyor.

İlk üç haftadaki gibi bu hafta da vatandaşın ilgi odağı haline gelen Şeffaf Oda uygulamasında Başkan Yalçın, yine sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Her çarşamba Mevlana Mahallesi’nde devam edecek olan başkan-vatandaş buluşmasında vatandaşlar Başkan Yalçın ile birebir görüşme imkânı buluyor. Toplumun her kesiminden vatandaşları dinleyen Başkan Yalçın, istek ve taleplerini anında çözüme kavuşturuyor. Bu hafta Başkan Yalçın’ın ziyaretçileri arasında Talasgücü Belediyespor U18 takımı da vardı. Teknik direktör Necati Karadağ ve oyuncularla sohbet eden Başkan Yalçın, kendilerine her zaman destek vereceklerini ifade ederek, azimle çalışmalarını tavsiye etti.

BAŞKAN YALÇIN HEM DİNLEYİP HEM DE SOHBET EDİYOR

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının vatandaşlar kısa sürede tarafından çok beğenilen bir çalışma olduğunu kaydetti. Bu uygulama ile makam odasını vatandaşların ayağına getirdiklerini belirten Başkan Yalçın, vatandaşın istek ve taleplerinin önemli olduğunu, bununla birlikte kendileriyle de sohbet etme imkânı bulduklarını anlattı.

VATANDAŞLAR OLDUKÇA MEMNUN

Başkan Yalçın ile görüşmeye gelen bir vatandaş da uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, “Gayet hoş, çok güzel. İnsanların başkanla görüşmesi daha hızlı, daha kolay. Buraya gelip istediğin gibi görüşebiliyorsun. Biz başkanımızdan memnunuz.” dedi.

Bir başka vatandaş ise, Şeffaf Oda’yla ilgili “Bir belediye başkanının vatandaşın içine katılıp da onları dinlemesi kadar güzel bir şey yok. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir şey olamaz. Biz böyle bir şey görmedik, olmadı bu zamana kadar. Vatandaşın arayıp da bulamadığı bir oda olmuş. Mustafa Yalçın başkanım halkın adamı. Çalışmalarından çok memnunuz. Başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.

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İHA

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