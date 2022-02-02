Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı

Kayseri Şeker, 20021-2022 sezonu pancar bedeli ödemelerine başladı.

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  • 02.02.2022 15:38
  • Güncelleme: 02.02.2022 17:21
Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı
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Kayseri Şeker, 20021-2022 sezonu pancar bedeli ödemelerine başladı.

Yıl içerisinde verilen ayni ve nakdi avanslar sonrası kalan 582 milyon 444 bin 584 liralık tutar çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. 2-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak ödemelerin ilk gününde, Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar bölge çiftçilerinin hesaplarına pancar bedelleri yatırıldı.

Ödemelerin ilk gününde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar ve Kayseri Şeker Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel’de, çiftçilerin mutluluğuna ortak oldu.

13 bin 878 çiftçi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde Kayseri Şeker, 11 Şubat’ta sona erecek ödeme takvimi ile toplamda 1 milyar 352 milyon 126 bin 111 lira pancar ödemesi gerçekleştirmiş olacak.

Kayseri Şeker’in açıkladığı ödeme takvimine göre çiftçilere ödeme yapılacak tarihler ise şu şekilde:

2 Şubat 2022 Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar

2-3 Şubat 2022 Boğazlıyan

4 Şubat 2022 Kayseri, Bünyan, Pınarbaşı

9 Şubat 2022 Gemerek, Şarkışla

10 Şubat 2022 Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar

11 Şubat 2022 Turhal, Çamlıbel, Niksar, Yıldızeli, Zile, Tokat, Artova, Pazar ve Sivas

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İHA

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