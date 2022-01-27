Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba

Talas Belediyesi, zorlu kış şartlarında pazar esnafının içini ısıtacak bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda ilçe genelinde kurulan pazarlarda esnaflara sıcak çorba ve ekmek ikramı gerçekleştiriliyor.

PAYLAŞ
  • 27.01.2022 13:22
  • Güncelleme: 27.01.2022 13:41
Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, zorlu kış şartlarında pazar esnafının içini ısıtacak bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda ilçe genelinde kurulan pazarlarda esnaflara sıcak çorba ve ekmek ikramı gerçekleştiriliyor.

Haftanın 5 günü pazar yerlerinde gerçekleştirilen organizasyonda sabah 09.30 ile 11.00 saatleri arasında yaklaşık 150 kişilik çorba ikramı yapılıyor. Çorba ikramından duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı, Talas Belediyesi’nin her zaman güzel hizmetlere imza attığının altını çizdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın esnafın yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen esnaflar, ikramlar için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Pazarda meyve satışı için tezgâh açan esnaf Mustafa Eroğlu, “Talas Belediyesi’nden çok memnunuz, hizmetleri çok güzel, yollarımızı açıyorlar, bugün de bizim yanımızda oldular, çorba ikramında bulundular. Allah razı olsun bu soğukta yanımızda oldular. Çok teşekkür ederim” dedi.

Bir başka pazar esnafı da; “Bu hizmet merhametli insanların yapacağı hizmettir” ifadeleriyle yapılan organizasyonun kendileri için değerli olduğunu kaydetti. “Bu hizmet, pazarcı için ne kadar güzel olmuş, her insan yapmaz bunu” diyen pazar esnafı, Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Bir diğer esnaf da kış gününde sıcak çorbayla içinin ısındığını belirterek “Allah birinizi bin etsin” şeklinde duygularını dile getirdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kar, Kayseri'ye çok yakıştı

Kar, Kayseri'ye çok yakıştı

7'den70'e herkesin kayak merkezi

7'den70'e herkesin kayak merkezi

Büyükşehir 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı

BBP'li Çevrim: 'Yolların açılmasını sağlamak belediyelerin asli görevi'

BBP’li Çevrim: “Yolların açılmasını sağlamak belediyelerin asli görevi”

Rus heyet Kayseri OSB'de

Rus heyet Kayseri OSB’de

Oto sanayide 'kar' yoğunluğu

Oto sanayide 'kar' yoğunluğu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den iki ayrı ihale

Büyükşehir'den iki ayrı ihale

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'GKRY'nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz'de gerginliği artırır'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'GKRY'nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz'de gerginliği artırır'

DAHA FAZLA
Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba

Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba

Kocasinan'da karla mücadele çalışmaları

Kocasinan’da karla mücadele çalışmaları

Talas'a 13,3 milyon liralık yatırım

Talas’a 13,3 milyon liralık yatırım

Kış aylarının vazgeçilmezi şifalı bitkiler

Kış aylarının vazgeçilmezi şifalı bitkiler

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar