Proje gençlerden destek Melikgazi'den

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest'te gençlerin projesini tanıtacak. Teknofest heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 18 Şubat Cuma 2022.

PAYLAŞ
  • 27.01.2022 13:18
  • Güncelleme: 27.01.2022 13:42
Proje gençlerden destek Melikgazi'den
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest’te gençlerin projesini tanıtacak. Teknofest heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 18 Şubat Cuma 2022.

Melikgazi Belediyesi olarak farklı bir projeye imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Bu sene 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan Teknoloji Festivali’ne hep birlikte katılacağız. Bu festivale katılmak, projesini sunmak ve başarıya imza atmak isteyen tüm gençleri Melikgazi Belediyemize başvuru yapmaya davet ediyorum. Seçtiğimiz belli projelere maddi ve fiziki destek sağlayarak Teknofest’te en iyi şekilde temsil edeceğiz. 18 Şubat 2022 tarihine kadar ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite öğrencilerimizin projeleri belediyemize bekliyoruz. Hızlı bir şekilde değerlendirme yapılarak 25 Şubat’ta kazananları açıklayacağız. Bu kardeşlerimizle birlikte Samsun’a Teknofest’e gideceğiz. Gelişen Kayseri, ARGE’si ve teknolojisiyle Türkiye’de güzel bir şekilde yerini alacaktır. Bunda da gençlerimizin rolü çok büyük olacak. Kayseri’mizin gençlerine inanıyor, yenilikçi projelerinizi heyecanla bekliyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kar, Kayseri'ye çok yakıştı

Kar, Kayseri'ye çok yakıştı

7'den70'e herkesin kayak merkezi

7'den70'e herkesin kayak merkezi

Büyükşehir 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı

BBP'li Çevrim: 'Yolların açılmasını sağlamak belediyelerin asli görevi'

BBP’li Çevrim: “Yolların açılmasını sağlamak belediyelerin asli görevi”

Rus heyet Kayseri OSB'de

Rus heyet Kayseri OSB’de

Oto sanayide 'kar' yoğunluğu

Oto sanayide 'kar' yoğunluğu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

6
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den iki ayrı ihale

Büyükşehir'den iki ayrı ihale

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'GKRY'nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz'de gerginliği artırır'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'GKRY'nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz'de gerginliği artırır'

DAHA FAZLA
Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba

Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba

Kocasinan'da karla mücadele çalışmaları

Kocasinan’da karla mücadele çalışmaları

Talas'a 13,3 milyon liralık yatırım

Talas’a 13,3 milyon liralık yatırım

Kış aylarının vazgeçilmezi şifalı bitkiler

Kış aylarının vazgeçilmezi şifalı bitkiler

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar