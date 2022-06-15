Talas'ta kurban satışı ve kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Talas Belediyesi, ilçede kurban satışı ve kesimi yapılabilecek yerleri belirledi. 

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  • 15.06.2022 13:51
  • Güncelleme: 15.06.2022 13:51
Talas'ta kurban satışı ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramı’na 1 aydan kısa süre kaldı. 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edeceğimiz bayram öncesi belediyeler de hazırlıklara başladı. Talas Belediyesi, ilçede kurbanlık hayvan satışı yapılacak yer olarak; Reşadiye Mahallesi eski stadyum belirlenirken kurban kesimleri için de Mevlana Mahallesi Anayurt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı kararlaştırdı.  

Ayrıca satış alanı olarak belirlenen Reşadiye Kurban Satış alanında da kesim yapılabilecek. Belirtilen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimi yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca hem satış hem de kesim yerlerinde hijyen ve temizlik kurallarına göre hareket edilmesi için tedbirlerin de alınarak takip edileceği belirtildi. 

‘SON BAŞVURU 22 HAZİRAN’

Öte yandan Reşadiye Mahallesindeki satış yerleri için başvurular da başladı. Satış yerleri için son başvuru tarihi 22 Haziran Çarşamba günü olarak duyuruldu. Buradan yer tahsisinde bulunmak isteyenlerin Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.
Detaylı bilgi almak isteyenler (0352) 437 00 54 - Dahil: 5210 numaralı telefondan ulaşabilecek.

1ha

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