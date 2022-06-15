Kurumlar arası Voleybol Turnuvası şampiyonu Büyükbaş Yapı Denetim oldu

16 Mayıs-14 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan ve 19 takımın mücadele ettiği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda şampiyonluğa adını yazdıran takım Büyükbaş Yapı Denetim takımı oldu.

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  • 15.06.2022 11:48
  • Güncelleme: 15.06.2022 13:49
Kurumlar arası Voleybol Turnuvası şampiyonu Büyükbaş Yapı Denetim oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

16 Mayıs-14 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan ve 19 takımın mücadele ettiği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda şampiyonluğa adını yazdıran takım Büyükbaş Yapı Denetim takımı oldu.

Turnuva boyunca heyecanın zirve yaptığı mücadelelerin finalinde Develi Devlet Hastanesi ile Büyükbaş Yapı Denetim takımı karşılaştı. Büyükbaş Yapı Denetim takımı, Develi Devlet Hastanesi’ni 3-1’lik skorla yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı. Final maçının akabinde düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünden Hava Kıdemli Albay Aykut Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Levent Kaşıkhan, Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin katıldı.

Tören sonrasında açıklamada bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Turnuvanın, kurumlar arasındaki iletişimin, spor bilincinin, sportif faaliyetlerin artırılmasını, hareketlilik ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak amacıyla düzenledik. Tüm spor tesislerimizi halkımızın hizmetine sunup, açık tutarak, 3’ten 93’e herkesi sporun içerisine dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, teşekkür ediyor, dereceye giren takımları tebrik ediyorum” dedi.

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İHA

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