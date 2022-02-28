Talas'ta ihaleye sayılı saatler kaldı

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmazın ihalesine sayılı saatler kaldı.

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  • 28.02.2022 17:19
  • Güncelleme: 28.02.2022 17:44
Talas'ta ihaleye sayılı saatler kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 12 parça taşınmazın ihalesine sayılı saatler kaldı.

Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak taşınmazların satışını içeren ihale, 02 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. 3 dairenin yanı sıra 4 villa parseli ile 3’ü eczaneye uygun olmak üzere 4 dükkanın satışa sunulacağı ihaleler kapsamında 1 adet de konut parseli alıcısını bulacak.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilecek.

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İHA

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