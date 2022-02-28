Mazlumder 28 şubat mazlumlarına sahip çıktı

Mazlumder'in genel merkez ve tüm şubeler için başlattığı 28 Şubat ve Sivas mahkumları için adalet arayışına Kayseri Şubesi bütün gücüyle sahip çıktı.

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  • 28.02.2022 16:38
  • Güncelleme: 28.02.2022 16:38
Mazlumder 28 şubat mazlumlarına sahip çıktı

Şubat ayının son haftası boyunca MAZLUMDER Kayseri Şubesi üye ve gönüllüleri, ASDER üyelerini de yanlarına alarak 5 radyo programı, bir gazete mülakatı, 2 Tv programı, 1 kahvaltılı basın açıklaması ve mağdurlar tanıklar konuşuyor programı ile 28 Şubat ve Sivas Mazlumları için adalet taleplerini dile getirdiler.

MAZLUMDER’in düzenlediği, yüzlerce üye ve gönüllünün katıldığı adalet arayışı programının sonuncusu 28 Şubat Pazar günü Mimar Sinan Kafe de yapıldı. Burada yapılan kahvaltılı programda 28 Şubat dönemi zulümleri ile ilgili fotoğraflar sergilendi, sinevizyon gösterileri yapıldı. Şube Başkanı Ahmet TAŞ tarafından Sivas ve 28 Şubat mazlumları için adalet talep eden basın açıklaması okundu, dönemle ilgili basına mülakat verildi.

Ayrıca döneme şahitlik yapan Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Hacı Ali Çakıcı, dönemin mağdurlarından Rabia Öçalan, ASDER Kayseri Şubesi kurucu başkanı Diş Hekimi Kemal Mete ve dönemin mağdurlarından sağlıkçı Mahiye Geçeli tarafından yaşadıkları, şahit oldukları olaylar hakkında anılar paylaşıldı.

Çok sayıda sivil toplum kurumu temsilcisi, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi ile MAZLUMDER üye ve gönüllülerinin katıldığı programda ASDER üyeleri yaşadıklarını anlattılar. Başkan Çopuroğlu, dönemin mağduriyetlerinin giderilmesi adına kendi iktidarları döneminde yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Sivas ve 28 Şubat mahkumlarının durumlarını MAZLUMDER’in dile getirmesini tebrik ettiğini söyledi.

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı TAŞ, MAZLUMDER’in bir hafta boyunca devam eden 28 Şubat ve Sivas mazlumlarının adalet arayışına destekleri için üyelere, sivil toplum kurumlarına, siyasi partilere ve basın camiasına teşekkür ettiğini bildirdi. Adalet arayış ve çağrılarının devam edeceğini söyledi
 

1ha

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