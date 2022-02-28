Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılının Ağustos ayında yapılan operasyonda M.A.'nın 2 kişiye uyuşturucu sattığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelide 384 gram bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli M.A., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık M.A. da yer aldı. Son sözü sorulan M.A., "Tövbe, bir daha uyuşturucunun yanından geçmeyeceğim. Yuvam dağıldı, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti tarafından sanık M.A.'ya, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 TL para cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.