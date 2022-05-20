Talas'ta Coşkulu 19 Mayıs Konseri

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Festivali düzenledi. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ezgi Eyüboğlu ve Onur Atmaca'nın sahne aldığı festivalde Karadenizliler ve Karadeniz müziği sevenler unutulmayacak bir gece yaşadı.

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  • 20.05.2022 15:37
  • Güncelleme: 20.05.2022 16:10
Talas'ta Coşkulu 19 Mayıs Konseri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Festivali düzenledi. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ezgi Eyüboğlu ve Onur Atmaca’nın sahne aldığı festivalde Karadenizliler ve Karadeniz müziği sevenler unutulmayacak bir gece yaşadı.

Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda akşamüzeri başlayan programa her yaştan Talas ve Kayseri’deki Karadenizliler ile Karadeniz müziği sevenler akın etti. Horon ile başlayan etkinlikte alanı dolduranlar uzun süre tulum eşliğinde coştu. Ardından sahne alan Karadeniz’in sevilen isimlerinden Ezgi Eyüboğlu ve Onur Atmaca, hem Karadeniz hem de Kayseri’nin beğenilen türkülerini seslendirdi. Ayrıca 3 saat süren konserde Çırpınırdı Karadeniz türküsü Türk bayrakları eşliğinde söylenerek coşku tavan yaptı.

“CUMHURİYET’İN KIVILCIMI KARADENİZ’DEN”

Programın sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eline Türk Bayrağı alarak sözlerine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayıp başlarken, “Hepinizi gözlerinizden gönlünüzden öpüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ilk kıvılcımın Karadeniz’den çıkması bizim de bugün Karadenizliler Gecesi yapmamıza vesile oldu. Başta Mustafa Kemal olmaz üzere bütün silah arkadaşları ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Karadenizliler bizim için önemli. Talasımızda ve Kayserimizde çoksunuz. Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutluyorum. Kayserisporumuzun komşumuz Sivasspor ile haftaya kupa final maçı var. Orada da Kayserisporumuza başarılar diliyorum. Spor, bir centilmenlik, güzellik ve bir muhabbet unsuru.” dedi.

“KARADENİZ’DEN KARDEŞLİK GETİRMEK İSTEDİK”

Kayseri Karadenizliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sefer Kumandaş da Türkiye’nin güneşinin Karadeniz’den doğduğunu belirterek, “Bize bu cumhuriyeti kuran ve bu vatanı emanet eden Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet, saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. Bu güzel günde başkanımız bize vesile oldu. Kayseri’ye Karadeniz’den bir esinti getirmek istedik. Kayseri’de sıcak olan havalara Karadeniz’den gelen esintiyle horon ve tulum eşliğinde Kayseri’ye bir kardeşlik getirmek istedik. Bu imkanı bize sağlayan Mustafa Beye çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kumandaş, Başkan Yalçın’a plaket, kemençe ve Trabzonspor forması takdim ederken, Başkan Yalçın da kendisine Kayserispor forması hediye etti. İkili, iki takımın formasını birlikte yan yana tutarak sporun kardeşlik olduğunu hatırlattı.

“10 NUMARA 5 YILDIZ KONSER”

Konsere gelenler ise “Çok güzel, çok beğendik. Mustafa Başkanımızın her şeyinde olduğu gibi çok güzel olmuş. Gençler olarak çok eğlendik. Sınav arasında motivasyon oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi Karadenizli gibi hissettik. Koronadan dolayı psikolojimiz çok etkilenmişti. Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Her şey mükemmel. 10 numara 5 yıldız bir konser. Adana’dan konser için geldik” ifadelerini kullandı.

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İHA

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