Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 68 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas’ta narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 134.07 gram Metamfetamin, 118 adet Sentetik Ecza Hap, 49.43 gram Sentetik Kannabinoid, 8 adet Ecstasy, 2 adet Kurusıkı Tabanca ve tabancaya takılı şarjör, 33 adet fişek, 3 adet enjektör içerisinde sıvı vaziyette bulunan 85 cc Metamfetamin, Visine 5 ml Göz Damlası, 7 adet Narkotik Madde Kullanma Aparatı ele geçilmiştir.

Çalışmalarda 68 şahıs hakkında işlem yapılırken 6 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 410 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.