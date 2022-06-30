Talas'ta 4 parça taşınmaz açık arttırmayla satılacak

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 4 parça taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışlardan elde edilecek gelirin, Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği önemli hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacağı belirtildi.

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  • 30.06.2022 12:56
  • Güncelleme: 30.06.2022 12:56
Talas'ta 4 parça taşınmaz açık arttırmayla satılacak

20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda ve encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 2 daire ile 1 eczane dükkânı açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Duyuruda yer alan 1 konut parselinin satışı ise kapalı teklif usulüyle yapılacak.

1 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan daireler Mevlana Mahallesi Heves Caddesindeki binanın 11. katında 41 ve 44 numarada yer alıyor. 
2 milyon lira muhammen bedelle ilana çıkartılan dükkân ise Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi Armağan Sokakta yer alan Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı Merkezi yanında bulunuyor.

KONUT PARSELİ KAPALI TEKLİF USULÜYLE

İhale listesinde Bahçelievler Mahallesi Kanuni 1 Sokak 814 Ada 10 parseldeki konut alanı ise kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak. Bin 142 metrekarelik arsa, 9 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkartılacak. 

Toplamda satışa sunulan 4 parça taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelirin, Talas’ta yeni ve önemli hizmet ile yatırımlara kaynak olacağı ifade edildi. İhale ile ilgili ayrıntılı bilginin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54 / 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabileceği açıklandı. İhale şartnamesini de yine aynı birimden temin edilebileceği kaydedildi.

1ha

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