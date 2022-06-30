Kayseri semt pazarı fiyatları yükselişte

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe pazarında sebze ve meyvelerin önceki haftaya göre fiyatlarında değişiklik görülüyor. Bazı ürünlerde fiyatlar yükselirken bazıları sabit, bazıları da düştü. 

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  • 30.06.2022 12:48
  • Güncelleme: 30.06.2022 12:48
Kayseri semt pazarı fiyatları yükselişte

Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyvelerin fiyatı şu şekilde: Salatalık 5 liradan 6 liraya, biber 10 liradan 20 liraya, limon 10 liradan 15 liraya, patates 5 liradan 10 liraya, taze fasulye 15 liradan 20 liraya, domates 6,50 liradan 7,50 liraya, soğan 4 liradan 5 liraya, kabak 10 liradan 12,50 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler ise şu şekilde: Erik 15 liradan 10 liraya, muz 18 liradan 17 liraya, mantar 30 liradan 25 liraya, sarımsak 15 liradan 10 liraya, karpuz 4 liradan 3,75 liraya düştü. 

Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı değişmeyen ürünlerden elma 10 liradan, maydanoz (bağ) 2,50 liradan, patlıcan 7,50 liradan, şeftali, kayısı ve kiraz 15 liradan satılmaya devam etti.

1ha

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