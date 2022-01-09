Talas'ta 1259 çift 'evet' dedi

Talas Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2021 yılında 1259 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Bu rakamla bir önceki yılın rekoru da kırılmış oldu.  

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  • 09.01.2022 10:03
  • Güncelleme: 09.01.2022 10:03
Talas'ta 1259 çift 'evet' dedi

2021 yılı boyunca çiftlerin en çok tercih ettiği ay Ağustos olurken bu ayda toplam 256 nikah kıyıldı. En az nikah kıyılan ay ise 40 nikahla Nisan oldu. 
Bir önceki yıl olan 2020 yılında toplam 991 çift dünya evine girmiş ve 2019’un rekoru kırılmıştı. 2021 yılında ise 1259 nikah kıyılarak 2020 yılı rakamlarının üstüne çıkılmış oldu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da evlenen çiftleri tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi. 
 

Kurumsal Haber

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