Havale ile para gönderirken dikkat

Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, internet bankacılığı ile para gönderme konusunda, 'Gönderilen havaleye not düşülmezse karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir' diyerek uyarıda bulundu.

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  • 09.01.2022 09:49
  • Güncelleme: 09.01.2022 10:02
Havale ile para gönderirken dikkat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, internet bankacılığı ile para gönderme konusunda, “Gönderilen havaleye not düşülmezse karşı tarafa ödenen borç olarak nitelendirilir” diyerek uyarıda bulundu.

Borç ilişkisinin üç temel kaynağı olduğunu söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Borç ilişkisi, çeşitli borçların doğumuna dayanak oluşturan hukuki ilişkiyi ifade etmektedir. Borç kavramı borçlunun alacaklıya karşı borç konusu edinimini yerine getirme yükümlülüğünü ifade eder. Türk Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkisinin üç temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeden doğan borç ilişkileri, haksız fiillerden doğan borç ilişkileri ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileridir. Sözleşmeden doğan borç ilişkisi, borçlunun sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde ortaya çıkan, sebepsiz zenginleşme ise haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin mal varlığının diğer bir kimsenin mal varlığı aleyhine artmasıdır. Bu sebeple doğan borç ilişkileri de sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileridir. Borcun sebebi her ne olursa olsun taraflar arasında her nasılsa bir borç ilişkisi meydana gelmiş olsun borç ilişkisi doğar” dedi.

Akpınar, internet bankacılığı ile gönderilen paralarda açıklamaların yazılmasının büyük önem arz ettiğini söyleyerek, “Özellikle teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte ödemeler artık fiziki olarak değil, internet bankacılığı aracılığıyla havale veya EFT sureti ile yapılmaktadır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulması gerekir. Şöyle ki bilindiği üzere bir başkasına internet bankacılığı yoluyla para gönderirken paranın ne amaçla gönderildiğini belirtmek adına açıklama kısmı yer alır. Bu kısma diyelim ki kira borcumuzu yolluyorsak ‘Kira’ şeklinde açıklama yazılır. Bu açıklama ileride çıkacak uyuşmazlığa delil niteliği de taşımaktadır. Aksi bir durumda ise Yargıtay kararları ele alındığında diyelim ki bir kimseye borç olarak internet bankacılığı üzerinden bir para gönderiliyor ve açıklama kısmı boş bırakılıyorsa, bu halde mahkemece karşı taraf lehine bir borç ödemesi olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu bakımdan internet bankacılığı ile havale yolu kullanılarak gönderilen paralarda böyle bir durum söz konusu olmakla birlikte, bunun aksini iddia etmek için konulacak şerh açıklamaya gönderilen paranın niteliğinin yazılması büyük önem arz etmektedir. Örnek olarak bir kişiye borç olarak bir miktar para göndereceksek, yapacağımız EFT işleminin açıklama kısmına söz konusu gönderilen miktarı ’Borç olarak gönderiyorum’ şeklinde veya ’3 aylığına borç olarak gönderiyorum’ şeklinde açıklamaya şerh düşmemiz gerekiyor. Herhangi bir açıklama yazmadığımız takdirde karşı tarafa olan borcumuzu ödediğimiz anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

İHA

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