Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, kentsel dönüşümde dairelerini teslim alan aileleri ziyaret etti. İlçe halkıyla her fırsatta iç içe olduğunu belirten Özdoğan, vatandaşlarla sıcak sohbetler yapıp gönüllerini aldı.

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  • 09.01.2022 09:44
  • Güncelleme: 09.01.2022 10:07
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında dairelerini teslim alan vatandaşları ziyaret eden Başkan Özdoğan, bol bol sohbet ederek vatandaşları dinleme imkanı buldu.
Samimi ortamlarda gerçekleştirilen sohbetlerde aileler Başkan Özdoğan’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. 
Başkan Özdoğan ilk olarak daire sakinlerinden Ayşe Çavuş’u ziyaret etti. Çavuş, Başkan Özdoğan’a “Bizleri düşünüp buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah işlerinizde kolaylıklar versin. Bizler sizden memnunuz, Allah’ta sizlerden razı olsun.” dedi. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Özdoğan’da belediye olarak her zaman ilçe halkının hizmetinde olduğunu söyledi.  
Başkan Özdoğan, bina sakinlerinden Gülseren Pembe İlhan’ı da ziyaret etti. Ailenin engelli kızı Edibe İlhan tarafından karşılanan başkan Özdoğan, Edibe’ye çeşitli hediyeler verdi. Edibe ile yakından ilgilenen başkan Özdoğan, Edibe’nin sağlık durumu hakkında da annesinden bilgiler aldı. 
Başkan Özdoğan, ev ziyaretlerinin devamında Nalbant ailesini ziyaretle devam etti. Sıcak samimi ortamda gerçekleşen ziyarette ev sahibi Bayram Nalbant, başkan Özdoğan’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Nalbant, “Kentsel dönüşüm projesiyle sıcacık evlerimizde oturuyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi. Başkan Özdoğan; “Bizler devletimizin imkânlarını sizlere hizmet olarak veriyoruz. Ne mutlu ki bizlere duasını aldığımız ailelerimizle bir aradayız. Bizim birlikteliğimiz her şey den önce gelir.” dedi. 
Bina ziyaretlerinin son durağı Şengül Mızrak’ın evi oldu. Aynı samimiyet ve keyifle geçen sohbette Başkan Özdoğan “Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bizler, sizin hizmetinizdeyiz. Evlerine oturan vatandaşlarımız güle güle otursunlar.” dedi.
 

Kurumsal Haber

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