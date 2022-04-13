Talas personeline milli manevi değerler programı

Talas Belediyesi personeline yönelik milli ve manevi değerler programı başlatıldı. Belediyede görev yapan tüm çalışanların periyodik olarak katılımıyla gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek programda, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Nedim Kilci tarafından 'Çanakkale Ruhu' üzerinden Millî Mücadele yaşanan fedakarlıklar ve kahramanlıklar anlatılıyor.

PAYLAŞ
  • 13.04.2022 13:29
  • Güncelleme: 13.04.2022 17:22
Talas personeline milli manevi değerler programı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi personeline yönelik milli ve manevi değerler programı başlatıldı. Belediyede görev yapan tüm çalışanların periyodik olarak katılımıyla gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek programda, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Nedim Kilci tarafından ‘Çanakkale Ruhu’ üzerinden Millî Mücadele yaşanan fedakarlıklar ve kahramanlıklar anlatılıyor.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ilk gün programında Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında verilen mücadeleye dair çok özel fotoğraflarla anlatımlar yapan Ahmet Nedim Kilci, o yıllarda büyük kahramanlıklara imza atan Mehmetçiklerin hikayelerinden de örnekler sundu. Konuşmasında Çanakkale ruhunun yalnızca 18 Mart’ta hatırlanmaması gerektiğine de vurgu yapan Kilci, Kurtuluş Savaşı’nın ve Çanakkale Ruhunun anlatılmaktan öte anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. ‘Hey 15’li’ ağıdının ve Türk Askeri’ne verilen ‘Mehmetçik’ isminin ortaya çıkışını da anlatan Kilci, geçmişten güç alıp geleceğe emin adımlarla yürümemiz gerektiğine işaret etti. Programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeledeki yerine ve önemine de ayrı bir parantez açan Kilci, “Süngü tak, yere yat” diyerek askeri cesaretlendiren Atatürk’ün savaşın kaderi değiştirdiğinin altını çizdi.

4 GÜN SÜRECEK, TÜM PERSONEL KATILACAK

Cuma gününe kadar sürecek olan etkinlikte belediyenin tüm birimlerinde görev yapan çalışanlar, gruplar halinde programa katılacak ve program sonunda Katılım Belgesi verilecek.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bağımlılıkla mücadele artıyor

Kayseri'de bağımlılıkla mücadele artıyor

Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: 'Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: “Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi olacak

Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi olacak

DAHA FAZLA
OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

Avukat Seyit Halil Yüzgeç: 'Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu'

Avukat Seyit Halil Yüzgeç: 'Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu'

Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor

Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor

Talas personeline milli manevi değerler programı

Talas personeline milli manevi değerler programı

Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler

Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler