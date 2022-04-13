Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, birçok ilçede öğrenci ve ebeveynlere yönelik, Zamanı Verimli Kullanma, Bağımlılıkla Mücadele, Aile İçi İletişim ile Ergenlik, Teknoloji Bağımlılığı ve Ebeveyn Sorumlulukları konularında hayata dokunan seminerler düzenledi.

PAYLAŞ
  • 13.04.2022 13:14
  • Güncelleme: 13.04.2022 17:22
Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, birçok ilçede öğrenci ve ebeveynlere yönelik, Zamanı Verimli Kullanma, Bağımlılıkla Mücadele, Aile İçi İletişim ile Ergenlik, Teknoloji Bağımlılığı ve Ebeveyn Sorumlulukları konularında hayata dokunan seminerler düzenledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve gençlere verdiği önem doğrultusunda çalışma ve hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşları ile kültür sanattan spora, eğitimden eğlenceye binlerce gence hizmet vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi her yaştan vatandaşın hayatına dokunan, yoğun ilgi gören eğitimler ve seminerler düzenlemeye devam ediyor. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları, Kocasinan’da ’Zamanı Verimli Kullanma, Bağımlılıkla Mücadele’, Yahyalı’da ‘Bağımlılıkla Mücadele’, Pınarbaşı’nda Aile İçi İletişim, Ergenlik, Teknoloji Bağımlılığı, Ebeveyn Sorumlulukları, Özvatan’da ‘Akran Zorbalığı, Teknoloji Bağımlılığı ve Yaşamın İçinde Kadın’, Yeşilhisar’da ‘Bağımlılıkla Mücadele’, Sarıoğlan ve Hacılar’da ‘Meslek Seçimi ve Gelecek Kaygısı’ konularında seminerler düzenledi. Ayrıca Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde 81 ilde gerçekleştirilen "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayına katıldı. Programda Huzur Çınarı Psikolojik Danışmanlarından Muhammed Ali Akdağ ve Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdür Yardımcısı-Psikolojik Danışman Hasan Kılınç tarafından ‘Bağımlılık Türleri, Korunma Yolları ve Bağımlılığın Psikolojik Tedavisi’ hakkında bilgiler verildi.

SINAVLARA YÖNELİK SEMİNERLER

Öte yandan Huzur Çınarı Genç Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları tarafından sınavlara hazırlanan öğrencilere özel seminerler düzenliyor. Bu çerçevede TOKİ Genç Kaymek ve Erciyes şubesi öğrencilerine ’LGS Bilgilendirme’ semineri gerçekleştirildi. Seminerlerde gençlerle bir araya gelen uzman eğitmenler, gençlerin sorularını cevaplandırarak merak ettikleri konularda, bilimsel görüşler ışığında, hayatlarına yön verecek önemli bilgiler aktardı.

Seminerler gençlerden yoğun ilgi görürken, ebeveynlerden de tam not aldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bağımlılıkla mücadele artıyor

Kayseri'de bağımlılıkla mücadele artıyor

Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: 'Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: “Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi olacak

Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi olacak

DAHA FAZLA
OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

Avukat Seyit Halil Yüzgeç: 'Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu'

Avukat Seyit Halil Yüzgeç: 'Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu'

Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor

Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor

Talas personeline milli manevi değerler programı

Talas personeline milli manevi değerler programı

Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler

Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler