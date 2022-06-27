Talas personeline ilk yardım eğitimi

Personelinin farklı branşlarda teknik ve teorik olarak gelişmesi için çeşitli programlar düzenleyen Talas Belediyesi, sağlık konularında da eğitimi ihmal emiyor. Bu çerçevede düzenlenen programla Talas Belediyesi personeline ilk yardım konularında eğitim verildi.

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  • 27.06.2022 11:52
  • Güncelleme: 27.06.2022 11:55
Talas personeline ilk yardım eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Personelinin farklı branşlarda teknik ve teorik olarak gelişmesi için çeşitli programlar düzenleyen Talas Belediyesi, sağlık konularında da eğitimi ihmal emiyor. Bu çerçevede düzenlenen programla Talas Belediyesi personeline ilk yardım konularında eğitim verildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Sorumlusu Arif Aydoğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ilk yardım eğitiminde günlük hayatta yaşanabilecek sorunlar karşısında yapılması gereken müdahale yöntemleri anlatıldı. Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen programda yaralanmalar, kalp krizi durumları, kesik oluşması, zehirlenmeler ve kırıklara karşı yapılabilecek ilk müdahaleler hakkında bilgiler verildi. Belediye personeline ilk yardımın önemini anlatan ve acil yardım ile ilk yardımın farklı konular olduğunun altını çizen sağlıkçılar, acil yardımın sağlık personelleri tarafından, ilk yardımın ise kazazedenin yardımına koşan kişiler tarafından yapılabileceğini ifade etti.

Gruplar halinde yapılan ilk yardım eğitimleri sonunda sözlü ve uygulamalı sınav yapılarak başarılı olan personele ilk yardım sertifikası verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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