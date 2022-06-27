Yamaç Paraşütü Pilotu Şimşek: 'Paraşüt eğitimi kişinin yeteneğine bağlı'

Talas sınırlarında yer alan Ali Dağı, yamaç paraşütü yapmak ya da öğrenmek isteyenlerin cazibe merkezi haline geldi. Paraşüt atlayışı, eğitimi hakkında açıklama yapan Tandem Pilotu Nihat Şimşek, şu ana kadar 2 bin 500 kişiyle uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Ali Dağı’nın her yönüyle yamaç paraşütü yapmaya uygun bir merkez olduğunu vurgulayan Şimşek, her kişinin bu zevki tatması gerektiğini söyledi. Yamaç paraşütünün 2 çeşidi olduğunu belirten Şimşek, “Çift kişilik (tandem) uçuş ve pilotların tek başına uçtukları paraşüt tipleri vardır. Diğer tek kişilik paraşütlerde ise kendi arasında hızına göre ayrılabiliyor. Paraşüt eğitimlerinden çift kişilik (tandem) uçuşlarda eğitime gerek yok fakat tek kişilik uçuşlarda kulüpler aracılığıyla eğitim alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Paraşüt eğitimlerinin kişinin yeteneğine göre 2-3 ay sürebildiğini belirten Pilot Şimşek, yamaç paraşütü sporcusu olabilmenin belirli şartları olduğunu da kaydetti. Şimşek, “Öncelikle 16 yaşının üzerinde olmak, 30 kilo ve 100 kilo arasından bulunan fiziki şartları taşımak gerekiyor. Ayrıca kronik hastalıklardan tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığı bulunan insanlar da çift kişilik ve tek kişilik paraşüt eğitimini alamaz. Alınsa bile risk teşkil ettiği için kimse eğitimini vermek istemez” şeklinde konuştu.