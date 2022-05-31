Talas Karaman Bayırı aslına dönecek

Talas'ta yaklaşık 200 yıl önce ticaretin kalbinin attığı Karaman Bayırı'nda yapılacak restorasyon için proje hazırlandı.

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  • 31.05.2022 09:54
  • Güncelleme: 31.05.2022 10:49
Talas Karaman Bayırı aslına dönecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta yaklaşık 200 yıl önce ticaretin kalbinin attığı Karaman Bayırı’nda yapılacak restorasyon için proje hazırlandı.

Yukarı Talas ile Han Mahallesi arasındaki Esvak-i Sultani yani Devlet Çarşısı olarak da bilinen bölgede yapılacak çalışma Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. 19. yüzyılda Hanönü Çarşısı, Uzun Çarşı Caddesi, Karaman Bayırı ve Çardakbaşı güzergâhını kapsayan çalışmayla günümüzde harabe olarak bulunan bölgenin eski ihtişamlı günlerine dönmesi hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Başkan Yalçın, 19. yüzyıl kayıtlarında bölgede 200 dükkânın bulunduğunu belirterek, “Bu güzergâh ve çevresi 19. yüzyılda Kayseri çevresinin ve Talas’ın önemli ticari alanı durumundadır. Küçük atölye ve dükkânların bulunduğu bu alan saraç, semerci, nalbant, demirci, kuyumcu gibi pek çok meslek koluna ait işletmenin imalat ve satış yaptığı bir alandır. Bu dönemlerde bölgenin ticari öneminden dolayı çarşı, ‘Esvak-i Sultani’ diye anılmıştır. Bu ifade devlet çarşısı anlamına gelmektedir. Günümüzde bu alanda tarihi kent dokusuna ait eski yerleşmenin önemli kalıntıları bulunmaktadır. Biz de ilçemizin tarihi değerlerinden olan Karaman Bayırı’nın yeniden eski günlerine dönmesi için proje hazırlattık. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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