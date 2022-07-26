Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas Belediyesi'nin yaz kursları devam ediyor. Kadınlara yönelik düzenlenen ve 9 farklı branşta gerçekleştirilen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde ev tekstili ve kuaförlük başta olmak üzere birçok alanda eğitim veriliyor.

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  • 26.07.2022 12:40
  • Güncelleme: 26.07.2022 13:18
Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin yaz kursları devam ediyor. Kadınlara yönelik düzenlenen ve 9 farklı branşta gerçekleştirilen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi’nde ev tekstili ve kuaförlük başta olmak üzere birçok alanda eğitim veriliyor.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen eğitim programlarında ev tekstili ürünleri hazırlama ve pasta yapımının yanı sıra, fön çekimi, sepet örme, takı yapım teknikleri ile tahrirci/çinicilik branşlarında kursları devam ediyor. Merkezde ayrıca çocuklar için de satranç, karakalem ve zeka oyunları kursları da devam ediyor. Hafta içi her gün 9.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen kurs programlarına katılan kadınlar hem kendilerini geliştiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. 9 farklı branşta verilen kurslarda toplam 250 kursiyer bulunuyor. Konuyla alakalı düşüncelerini aktaran kursiyerler, düzenlenen kurslar sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunurken yeni becerilere sahip olduklarını söyledi. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen kadın kurslarına daha önce de katıldığını ifade eden Kadriye Muslu isimli kursiyer, çok memnun kaldığını ve güzel imkanlar sağlandığını kaydetti. Bir diğer kursiyer Binnaz Polat da kursan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Üniversiteye hazırlanan Nazar Aycan isimli genç kursiyer de yaz mevsimini verimli geçirmek için bu kursların çok önemli olduğunu belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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